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Нинбо (WTA). 1-й круг. Звонарева сыграет с Болтер, Аванесян – с Таусон, Блинкова встретится с Грунчаковой, Квитова – с Фридзам

Элина Аванесян встретится с Кларой Таусон, Анна Блинкова – с Викторией Грунчаковой. Сетка турнира здесь.

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