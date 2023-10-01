Кадыров пообещал отбивать больше техники у «сатанистов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров намеревается в будущем получить еще больше трофейной техники НАТО. Об этом чеченский лидер заявил в ходе осмотра подбитых западных бронемашин на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат».
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