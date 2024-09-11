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Софи Тёрнер и Джо Джонас официально завершили развод после борьбы за опеку над детьми

Софи Тёрнер и Джо Джонас официально завершили развод после борьбы за опеку над детьми

28-летняя Софи Тёрнер и 35-летний Джо Джонас официально завершили развод после года разборок по поводу опеки над детьми.

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