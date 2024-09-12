Сеть транспортировки природного газа в Молдове будет расширена и модернизирована

Кабинет министров одобрил создание Комиссии предварительного исследования для объявления общественной полезности национального интереса ряда стратегических проектов развития газотранспортной сети, предложенных Vestmoldtransgaz и включенных в инвестиционный план транспортного оператора.
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