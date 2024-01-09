Бочкарёв: На станции «Вавиловская» строящейся Троицкой линии метро более половины платформы готово в монолите

Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем 50% Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал горожанам, что на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро выполнены основные конструкции большей части платформы.
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