Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    Трамп работает на Америку,это естественно.Европа работает на Америку,это странно!Некоторые страны ...
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Стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США

Стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США

Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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