Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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