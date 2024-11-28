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Петербургский дневник

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Программу «Петербург — Париж: музыка любви» представят музыканты и солисты «Петербург-концерта»

Программу «Петербург — Париж: музыка любви» представят музыканты и солисты «Петербург-концерта»

Концерт ведет Дмитрий Дмитриев Пронзительная и трогательная музыкальная история «Петербург — Париж: музыка любви» (6+) прозвучит 29 ноября в Концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

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