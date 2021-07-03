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В Ижевске представители азербайджанской диаспоры систематически насиловали местных девушек

В Ижевске представители азербайджанской диаспоры систематически насиловали местных девушек

Ремейк балабановского «Груза-200» в реалиях нашей дружной многонациональной федерации выглядел так: новая россиянка Лейла втиралась в доверие к молодым русским девушкам, а затем сдавала их в пользование за деньги своим многочисленным соплеменникам.

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Игорь Ткаченко
Только сажать на территории России!
Галина Назарова
Сперва сажать.....ПОТОМ ГНАТЬ НАХ в баджанию
Галина Назарова
Без права повторного въезда в РФ
владимир буданов
Чуреки обнаглели! Гнать!
валерий чердынцев
Гнать из страны и не только! Сажать! А самое главное, ни в коем случае в органы власти не назначать надсменов в России.
Виктор Рыбаков
Всю шушеру,от местных покрывателей до самих исполнителей - к ногтю! А где местные "патриоты",казаки асфальтовые и прочие радетели России?
Ирина Голота (Болховитинова)
а "патриоты" дефилируют в казачьей одежке
Владимир Eвтушенко
Так эти "патриоты" молятся, подонки, на Краснова.
Андрей Седой
Всё везде покупается....Суды, прокуратура вообще пипец
Владимр Семкин
А где родители этих девушек они что анебы, ну тогда есть дяди братья племяники не ужели позволим врагу топтать нашу землю.
Алексей Сафронов
Скорее всего "родители и братья" этих умственно отсталых девиц были в доле, ведь наступило время когда чурки и прочее кавказское зверьё способно производить и думать о своём потомстве.
Михаил Андреев
Я б за сестёр порвал на хер ,как Тузик грелку . А там будь,что будет. В партизаны бы ушёл )))))
Александр Усов
А кто продает руководящие должности диаспорам, - коренные местные чиновники.
Оzzи О О
Сами же и даём им вид на жительство , а потом гражданство , и никто это не контролирует !
Пенсионер
К кавказцам применять их древний обычай. Одного не пойму, что у этих несчастных нет ни родителей, ни надежных друзей?
Владимир Петросов
Всё это от лукавого. В стране должны работать законы. Пока на них будут смотреть "сквозь пальцы", бардак не остановится.
Виталий
Искусственно раздуваемая тема. Приезжие других национальностей или местные этого не делают или физически не способны? Бред! Смените тему. Всегда должен работать закон!
Vladimir Lioubimcev
Пусть твою дочь изнасилуют, погляжу, как ты быстренько "сменишь тему"....
Виталий
Тебе нет смысла отвечать, потому других не слышишь. История однозначно надуманная с провокационной целью разжигания межнациональных обострений. Почему надуманная? Несколькими днями ранее уже публиковалось подобное изложение с теми же подробностями, только в другом регионе, Сибири. Безмозглые, хотя бы для достоверности чуть-чуть изложение событий поменяли. Цель этих текстов одна - розжиг нежнацилнальных обострений. Пишут под диктовку недоброжелателей. А с детьми у меня всё нормально. Главное - правильно воспитывать.
TAYPAN
Ты, видимо один из этих гоблинов, только прикрываешься русским именем Виталий - какой -нибудь Асламбек, раз защищаешь тех ублюдков, которые барзеют и наглеют, и ведут себя, как у себя дома, в каком-нибудь кишлаке или горном ауле, ХОТЯ... Там за изнасилование девушки, её родственники порвут тебя на куски, как волк овцу. А тут эти мерзоты позволяют себе всё невообразимое и ИХ за это надо КАРАТЬ. Есть кавквзское изречение: ,,Если отъимели мою дочь или жену - это значит, отъимели МЕНЯ, а это значит, что для того кто это сделал - СМЕРТЬ !,, Делайте выводы, потому что изречение ПРАВИЛЬНОЕ.
Виталий
Только не надо меня лечить. Сам ты гоблин. Информация должна быть достоверной и однозначной. В данном случае это надуманная история (я уже писал почему) и рассчитана на эмоции. Вас хотят столкнуть лбами и будут со стороны наблюдать. Деятельность провокаторов.
Владимир Самойленко
странно. а я читал шо в Удмуртии. вот врут наверное? а в Сибири гопника азерского пристрелили. из Макарова. этож надо было умудриться. в Новосибирске. ежели чё. и по телеку вже показывали. так шо не надуманная тема. и тож братья прискакали с пушками полицейский участок осаждать.
Виталий
Это - один сценарий во всех случаях. Не меняя текста, приписывают случай к новому региону. Провокационная заметка с антинациональным подтекстом.
Сергей Лозицкий
Кровная месть!!!!!Я их с армии не навижу,всех уничтожить по корень.
Владимир Петросов
Молодец. А тебя все любят. Все от тебя без ума.
Олег Красноусов
зачем зверьков пускают в Россию?
Vladimir Lioubimcev
ТАК... ВСЕХ азеров, скопом, депортировать в Азербайджан, и дать данные азербайджанским властям о насильниках, ПОИМЕННО!! И чтобы их духу больше не было в Ижевске!!! А с местными силовиками разобраться тоже жестко, кто покрывал насильников - скорее всего, и сами насильники!! В тюрьму, сволочей!! И взашей из полиции!! Пинками!! Твари... Вообще возмутительно... ПОЗОР!! Попробуй русский приедь в Азербайджан, и так себя поведи - ЧТО БУДЕТ?... ну вот...
Nata
Всегда интересовал вопрос - как получается, что участковый в миллионном городе русский стоит в очереди на квартиру много лет. а вновь принятый на службу участковый, плохо говорящий на русском в течении года въезжает в квартиру всем своим табором. Ответ прост . один влез на небольшую должность, тянет своих и помогает всем чем может, плюс бабло. Так органы и засоряют, потому и не работают законы - своих они не сдадут никогда, а в случае необходимости закрыть дело найдут козла отпущения, но не из своих.
Владимир Петросов
Не понятно? Тот, который плохо говорит по русски, тому который хорошо говорит по русски "дал бабки на лапу" и решил все свои вопросы. Тот, который хорошо говорит по русски доволен тем, что предал окружающих (хорошо говорящих по русски) и закон, которому присягал. Вот это и есть та тварь, которую надо истреблять.
Nata
Полностью с вами согласна.
Walery
Наталья, тот кто плохо говорит... он россиянин? Если да, какие проблемы. Странно, что на работу принимают азербайджанское мафиози... и без проверки и экзаменов. И делает это русская мафия. В России нет идеологии, нет понимания завтрашнего дня, однако для не россиян по прежнему действуют интернациональные поблажки, квоты, и пр. Зачем? - они же уже не наши и зачастую враждебно настроены и сильно религиозные (по исламу убить неверного - дорога в рай)..
Nata
а развращают их баблом немерянным новороссияне. Одних - на родину без права возвращаться в РФ, других под суд. Тогда и порядок возродится.
Виктор маслов
В.Путин сказал:"Обеспечить достойную жизнь в России всем черномазым,даже цыганам".И чего вы после этого хотите.Я рад,что в России такой руководитель,за всех душа болит."И икра не лезет в глотку и кампот не льётся в рот"(Л.Филатов)
Владимир Eвтушенко
Подлец, где это Путин сказал? На месте5 модераторов я бы тебя, подонка, к суду привлёк за клевету.
Виктор маслов
По гугли,идиот.Когда с цыганами был у русских конфликт и что сказал Путин.Вот такие как ты,интелигенты и продают Россию.
Виктор Коряцкий
Наши полицаи заискивают перед ними, зная, что себе дороже.
Саша Панкратьев
Сначала сажать этих гандонов на длительные сроки, а потом гнать из России паганой метлой к ебеням собачим !!!
sergey dolbishev
гнать черножопых и ......сажать и в петушиный угол
Нина Синельникова
Пробиться на прямую линию к Путину! И поплакаться ему в пиджак (жилеток он не носит)
Виктор Коряцкий
Дас ист фантастишьььь
Русский Крым Смерть бандеровцам
власть имущая свора когда-нибудь дождется, что народ наконец-то возьмется за оружие и себя защищая, и карая всякую погань!!!
Виктор Коряцкий
На самом деле все намного хуже. Детки этих уже плотно работают с нашими, смотрящими на мир широко открытыми глазами, и уже если ИМ надо кого то загнобить, получите от уже наших, которых ОНИ обработали. Свои руки ОНИ уже не пачкают. Их жизни и руки имеют большую ценность. Когда же мы наконец очнемся, дяди Васины подонки иду к ним на услужение, их рученками и ноженками все заказы этих крыс выполняются. Я разочарован. А более всего разочарован в окружающих нас соотечественниках, на 100 процентов уверен, что родственники этих несчастных обращались и к родственникам и к друзьям, но в ответ получили "вам это показалось, этого не может быть" это сакраментальная фраза, вторая фраза "обидели уважаемого (ни в чем не виноватого человека), как только слышите такие слова, будьте уверены ОНИ хотят с кем то расправиться. Сам прошел через это. Этих тварей много, но они ссыкливые, хотят чужими руками жар загребать. Не бойтесь их, давайте отпор в одиночку, они уйдут, но готовьтесь, что вас будут доставать наши, купленные этими мразями.
Надежда Хабарова
Только гнать и только выгонять, конфисковать всё имущество, закрыть им все банки в нашу пользу , отметить всех черной меткой и, главное! - запретить на Руси все диаспоры наших "друзей" ( чёрт бы их всех побрал). Нечего сажать и кормить за счёт народа.
Валерий Антохин
распускать и выдворять из страны
Александр Засс
Куда смотрели русские мужики. Этих чертей давно кастрировать надо.
Анатолий Помаз
бухают вместе с диаспорами
Анатолий Помаз
даааа ууууж.приплываем.руский народ как глина ....лепы с него все что хош .он терпеливый.это вам не негра какая то
Juri
вот какой вопрос надо было бы задать ВВП,а не интересоваться рубашками и носками. По хорошему уже давно нужно вытравливать эту гадость из России,выжигать калёным железом,долго будем терпеть?
Walery
Что? И в Ижевске диаспорарара? И в новосибирске... Разве уже весь азербайджан в России? А зачем из СССР выходили, что для азеров суверенитет? Россяя в офшорах деньги теряет, но еще и обогощает в принципе не дружественные республики. И почему этот иностранный народ в полиции РФ работает?.
Владимир Eвтушенко
Только украинцы к себе домой вывозят 4 миллиарда долларов. Но они хоть работают. А азеры лишь перекупают, да продают втридорога , но едва ли меньше домой отправляют.
grainvn
Walery
Правильно сказал! Россия для россиян!
grainvn
А что это за нация такая, как говаривал, панимааешь, Ельцин, россияне? Это вот такие распоясавшиеся приезжие мигранты? Не хотите ли сами поехать в Азербаджан и изнасиловать там парочку местных красоток? Вам там быстро объяснят что Азербаджан для азеров, если сразу не зарежут.
Walery
Откуда у вас такие знания, что там сделают? Сам своими ночными страхами соображаешь, да? Ехать насиловать азербайджанку не хочу, они мне не нравятся. Сам прокатись для проверки своего трепа. И где и при чем тут ельцин? Он разве ездил туда? Москвичи, Ленинградцы, Белгородцы, Пензенцы, Киевляне, казахстанцы, французы, израильтяне, американцы... россияне. Можете подобрать другой вариант? Интересно, предложите! Может быть русичи, россы, федералы, ... Азербайджан мононациональная в отличии от России страна, поэтому там азербайджанцы, как и армяне, и турки. В общем, помозгуйте...
grainvn
Будьте здоровы. Желаю вам душевного равновесия, ясности ума и умения понимать то, что вам говорит собеседник.
Walery
Что говорил то, собеседник! Встретишься с диаспорой - старайтесь сохранять спокойствие. Здоровы будете.
Владимир Самойленко
странно. а в Конституции написано шо Росия многонациональна, а государствообразующий народ - руские. или в Конституции туфта? а в азербарджане. есть азеры и турки, как государствообразующая нация. и нет армян. и руских нет.
grainvn
Я-то здров. А вот в отношении тебя, русоб и чуркофил, очень сомневаюсь.
Walery
Здоров говоришь, и справка есть? Купил? Почему не привитый ходишь? А сомневайся как ты в своей жене или ты пока елиноличник
Walery
Мало ли что в Конституциях пишут... вот у тебя на Украине имеются конституционные права? Не знаю про эзеров в азербайджане, но в России она торговообразующая мафиозная нация в виде диаспор сформировалась уже. Не конституционные образования.н
grainvn
Пройдите, пожлуйста, прямо на йух, голубенький вы наш.
Walery
И все же родители твои пьющие были, если их отрок подобную дребедень пишет, даже в голубеньких не раз презентацию прошол. "grainvn" или кто ты там - ты ублюдок.
Геннадий Рязанов
Пусть думают - россияне долго запрягают но аховски и безбожно гонят , не доводите ,доведёте - вам и посочувствовать будет некому!
Виктор Коряцкий
Россияне безмозглые, эти используют нас как хотят, навешают лапши с три короба, они это умеют и один русский гнобит другого даже не задумываясь. В этом их сила, а не в подкупе, они не расстанутся просто так даже с копейкой, они умело используют вражду русских между собой, разжигают ненависть соседа к соседу, чуть побогаче к чуть победнее и т.д. Это я про тех, кто так или иначе окопался, а вновь прибывшие идут по накатанной.
TAYPAN
Всех этих тварей - азербонов, урюков, ар, грачей, тюрок, цыганву и всю индюшиную породу. всех гоблинов из Азии и Кавказни, вставив им в жопу перо от петуха русского, ГНАТЬ так,чтобы переобувались в воздухе, как они гнали русских в 90-х из своих домов, убивая, грабя и обворовывая. Пусть эти сучьи выродки валят к себе в аулы и там трахают своих дочерей, матерей и бабушек, и вообще творят там,что хотят, И НЕ НАДО позволять ИМ устанавливать, этим мерзопакостным УБЛЮДКАМ, свои тупые, древние обычаи на ВСЕЙ территории России, которая научила их грамоте, сняла с их женщин паранжу, научила писять стоя и многому другому. Эти все ,,,,,БРАТЬЯ,,, - привыкли жить на халяву, спикулируя на продуктах..., ещё со времён Союза. Ничего хорошего для страны не делали и не делают. По статистике от всех этих туземцев 75-89% криминала разных направлений - грабежи, кражи, мошенничество, изнасилования и убийства, наркоторговля. Ранее цыганва. к примеру, воровала лошадей, мошенничала на гадании, а теперь - только наркоторговля и ездят теперь не на лошадях, а на 700-х Мерсах, имея 3-х этажные дома, при этом получая пенсию за безработность, как наши россияне, отработавшие на производстве у станка по 25-30 лет. А кто, когда-нибудь видел, чтобы цыган, например: служил в армии или в ВМФ, работал на производстве - токарем,...слесарем...??? Нет !!! Им проще воровать и торговать СМЕРТЬЮ. А полицменов, которые прикрывают ЗАДНИЦЫ этих ублюдков и при этом получают КУЧУ бабла, надо вычеслять и на БАМБУК жопой - ибо это ПРЕДАТЕЛЬСТВО российского народа и всей страны, работа на ублюдков. Одним словом: ,, ПРОДАЖНЫЕ ШКУРЫ.,, Немедленно СРЫВАТЬ погоны и в СТОЙЛО !!! Без права переписки...
Александр Сивак
Вряд ли удастца, полностью избавиться от этой заразы. Так что лучше нашему руководству, под контролем Президента, принять Закон и организавать Русскую диаспору, с господдержкой. И что бы она огромной сетью накрыла, не только, всю нашу многострадальную страну, но и весь мир. И, занималась реальной защитой и поддержкой русских, в каждом субъекте, регионе, областе, районе, городе и самом маленьком поселении. А так же, во всех странах мира, тогда и считаться с нами станут все. Вон не так давно чеченская диаспора во Франции, быстро Париж на уши поставила. И все вопросы с другими диаспорами будут решаться быстро и эффективно. Тогда и полиция, и суд и другие органы, не посмеют прикрывать деятельность чуждых диаспор. А будут эффективно работать под контролем общественности, в лице Русской диаспоры. Да и опираясь на поддержку этой народной мощи.
Виктор Коряцкий
Эту диаспору на корню купят с самого начала. Если бы наш менталитет был другой, никаких русских диаспор не надо было бы. Допрощались.
Виктор Онегин
Дать русским смотрящим не гласное право по работе с национальными диаспорами.После чего беспредел с продажными силовыми структурами прекратиться.Если есть законы они должны неукоснительно соблюдаться,если эти законы не могут защитить коренных жителей тогда зачем такие законы? Тогда пусть правит уголовный элемент по понятиям.
Виктор Коряцкий
Дело в том, что по уголовным понятия национальность не имеет значения, уголовники первыми легли, отсюда и беспредел.
Альбина Колесникова
Это что за такое творится? неужели нельзя навести порядок в России с эти ми диаспорами всех национальностей?? за чем им разрешили поселится в России? кто это организовал? если это действует бизнес , закрыть его на всегда.
Владимир Самойленко
навести порядок нельзя. это не законно. ну, наведение порядка. 282 статья мешает.
Владимир Барышев
Никаких чужих диаспор на территории России! Или приезжие только подчиняются всем законам РФ или их надо жестко высылать за пределы России без права въезда в дальнейшем тех, кто не желает подчиняться законам России! Беспредел любых мигрантов ,надо пресекать и пресекать жестко, иначе потом с этой чумой не справимся. Те структуры или бизнесмены, которые приглашают мигрантов на работу должны нести за них полную и личную ответственность, вплоть до уголовной! А граждане России должны иметь преимущественное право получать работу с достойной оплатой и все права граждан России вообще ,должны обладать преимуществами перед мигрантами всегда! Россия ее власть и правительство, должны прежде всего заботиться о своих гражданах а не о мигрантах! Давно пора всем силовым и правоохранительным органам жестко останавливать мигрантский беспредел! Иначе зачем нужна такая власть которая не может или не желает защищать своих граждан?
Владимир Самойленко
пресекать жёстко закон не позволяет. 282 статья.
Александр Усов
Поменять 282 статью срочно
Алла Сущинская
Подонки!!!
Андрей Балашов
Нужен комплексный подход - и с местными властями разобраться; особо рьяных защитников "дружбы народов" сажать по полной программе, а мелочь высылать на этническую родину за их счет... и не имеет значения где этот ублюдок родился, в Москве или Баку...
Владимир
Насиловали, систематически? А чего же ижевские мужики молчали столько лет? Неужели, полицейского боялись? А 100 человек собрать? А 200? Не страшно стало бы руководству города и полиции? Одного выплеска за пределы гадюшника ьы испугались.
Ljubov Kostsejeva
а где настоящие русские мужики,кто защитит дочерей
Андрей Балашов
Какие вы все смелые сидя на диване... И не надо провокаций!
Андрей Балашов
Смелые да за чужой счет и за чужими спинами!

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