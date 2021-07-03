В Ижевске представители азербайджанской диаспоры систематически насиловали местных девушек

Ремейк балабановского «Груза-200» в реалиях нашей дружной многонациональной федерации выглядел так: новая россиянка Лейла втиралась в доверие к молодым русским девушкам, а затем сдавала их в пользование за деньги своим многочисленным соплеменникам.