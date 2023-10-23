X-PLANET выпустит NFT к 35-летию японского телешоу Choushinsei Flashman

Платформа Com2uS, дочерняя компания корейского разработчика игр Com2uS Holdings объявила в прошлую пятницу, что запустит NFT токены на своей торговой площадке NFT X-PLANET, чтобы отпраздновать 35-летие корейского релиза японского телешоу Choushinsei Flashman.
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