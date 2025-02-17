В Гнесинке пройдут «Журналистские читки»

С 8 по 10 апреля 2024 года в Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет ежегодный семинар-практикум для молодых журналистов, музыковедов, искусствоведов и профессионалов, пишущих о событиях в академической музыке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии