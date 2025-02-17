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Газета «Культура»

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В Гнесинке пройдут «Журналистские читки»

В Гнесинке пройдут «Журналистские читки»

С 8 по 10 апреля 2024 года в Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет ежегодный семинар-практикум для молодых журналистов, музыковедов, искусствоведов и профессионалов, пишущих о событиях в академической музыке.

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