Президент Южной Кореи обратился к нации перед голосованием об его импичменте

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил со специальным обращением к нации перед голосованием об его импичменте, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента.
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