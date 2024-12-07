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Президент Южной Кореи обратился к нации перед голосованием об его импичменте

Президент Южной Кореи обратился к нации перед голосованием об его импичменте

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил со специальным обращением к нации перед голосованием об его импичменте, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента.

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