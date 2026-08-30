Ozon сообщил об атаке на сортировочный центр и хаб в Белгороде

Из-за атаки и пожара временно прекращены прием и доставка заказов Ozon в Белгороде и области.Сортировочный центр и логистический хаб Ozon в Белгороде подверглись атаке.
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