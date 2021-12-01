Medical Insider

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Редкие варианты гена ANK2 могут изменять архитектуру и организацию нейронов у людей с аутизмом

В новом исследовании, опубликованном в журнале eLife, ученые из Университета Северной Каролины (University of North Carolina)  в Чапел — Хилл продемонстрировали, что редкие варианты гена ANK2, постоянно обнаруживаемые у людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), могут изменять архитектуру и организацию нейронов, потенциально способствуя развитию аутизма и сопутствующих заболеваний нервной системы.

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