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Chinese Scientists Flagged Glacial Flood Danger One Year Before Nepal Catastrophe

Chinese Scientists Flagged Glacial Flood Danger One Year Before Nepal Catastrophe

Chinese Scientists Flagged Glacial Flood Danger One Year Before Nepal Catastrophe Authored by Sophia Lam via The Epoch Times, More than a year before the catastrophic flash flood devastated the China-Nepal border crossing at Gyirong last week, Chinese geologists had raised concerns about the impending danger.

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