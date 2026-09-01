Chinese Scientists Flagged Glacial Flood Danger One Year Before Nepal Catastrophe Authored by Sophia Lam via The Epoch Times, More than a year before the catastrophic flash flood devastated the China-Nepal border crossing at Gyirong last week, Chinese geologists had raised concerns about the impending danger.
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