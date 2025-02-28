В Смоленске помогли вернуть собаку-поводыря хозяину

Животное без владельца с ограниченными возможностями здоровья обнаружили ночью на вокзале Сотрудники местного ж/д вокзала и неравнодушные жители Вязьмы Смоленской области помогли вернуть собаку-поводыря хозяину.
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