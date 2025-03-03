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Сыгран шестой тур чемпионата мира по шахматам среди юниорок

Сыгран шестой тур чемпионата мира по шахматам среди юниорок

Во главе турнирной таблицы в чемпионате мира по шахматам среди юниорок в Петроваце (Черногория) идут сразу четыре шахматистки после шестого тура 2 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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