Происшествия
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Происшествия

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В Астрахани завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности и вымогательстве

Следственными органами СК Росси по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы.

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