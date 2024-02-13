Выявлены новые преступления участников экстремистского движения «АУЕ» в Республике Тыва

Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России изобличена преступная деятельность участников экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (далее – АУЕ) на территории Республики Тыва.
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