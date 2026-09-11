Отбывший срок за госизмену экс-майор ФСБ Докучаев обжаловал изъятие активов

Осужденный за госизмену экс-майор ФСБ Дмитрий Докучаев обжаловал конфискацию своих активов на сотни миллионов рублей, которые были обращены в собственность государства.
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