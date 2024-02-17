Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Художница превращает домашних животных в героев Диснея: 16 фото

Художница превращает домашних животных в героев Диснея: 16 фото

Большинство хозяев домашних животных просто души в них не чают. Они наверняка были бы в восторге, например, увидев своего питомца в роле героя мультфильма! Художница из Нидерландов помогает немного приблизиться к этой мечте, превращая фото животных своих подписчиков в диснеевских мультяшек.

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