Художница превращает домашних животных в героев Диснея: 16 фото

Большинство хозяев домашних животных просто души в них не чают. Они наверняка были бы в восторге, например, увидев своего питомца в роле героя мультфильма! Художница из Нидерландов помогает немного приблизиться к этой мечте, превращая фото животных своих подписчиков в диснеевских мультяшек.