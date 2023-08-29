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Уголовное дело против Валерии Чекалиной будут расследовать на федеральном уровне

Уголовное дело против Валерии Чекалиной будут расследовать на федеральном уровне

Валерия Чекалина, известная в соцсетях под именем Лерчек, и её супруг Артём, которых ранее обвинили в неуплате налогов, стали фигурантами нового уголовного дела.

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