Володин пояснил изменения техосмотра автомобилей

Закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО, вступит в силу с 22 августа."При оформлении полиса страховые компании не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО.
Закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО, вступит в силу с 22 августа."При оформлении полиса страховые компании не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО.
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