В России в тестовом режиме запустили первый военный маркетплейс В России запустили специальный военный маркетплейс (электронный магазин), пока в тестовом режиме.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В России в тестовом режиме запустили первый военный маркетплейс В России запустили специальный военный маркетплейс (электронный магазин), пока в тестовом режиме.
Свежие комментарии