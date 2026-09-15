Навроцкий судится с издательским домом из-за статьи о сутенерстве

Emrah Gurel/AP/TASS Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению иска президента Польши Кароля Навроцкого к польскому подразделению издательского дома "Axel Springer" из-за публикации о его предполагаемой связи с сутенерством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Любовница и яд: н...
- Исчезли даже спаг...
- ЛЛ Маск: ИИ несет в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым