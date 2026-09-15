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Навроцкий судится с издательским домом из-за статьи о сутенерстве

Навроцкий судится с издательским домом из-за статьи о сутенерстве

Emrah Gurel/AP/TASS Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению иска президента Польши Кароля Навроцкого к польскому подразделению издательского дома "Axel Springer" из-за публикации о его предполагаемой связи с сутенерством.

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