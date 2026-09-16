Более 150 площадок откроют для участников «Дня без турникетов» в Москве

С 22 по 26 сентября в Москве пройдёт осенняя акция «День без турникетов». Для участников подготовили около 220 экскурсий более чем на 150 площадках.
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