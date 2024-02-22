Суд в Москве арестовал главу Всероссийского общества глухих по делу о растрате

Руководителя организации и еще нескольких человек подозревают в махинациях с недвижимостью.Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова по делу о растрате.
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