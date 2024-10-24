Америка в ужасе от игры русского вратаря! Там пожалели, что озолотили Федотова: он не был так плох даже после армии

Он до сих пор не одержал ни одной победы в НХЛ.За результативностью Никиты Кучерова и Артемия Панарина, гонкой Александра Овечкина за Гретцки и дебютом Матвея Мичкова спрятались проблемы других российских игроков клубов НХЛ.