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Как сохранить свет в темноте: история юриста, который до потери зрения был успешным фотографом

Как сохранить свет в темноте: история юриста, который до потери зрения был успешным фотографом

3 декабря отмечается День юриста. В распоряжении Тульской службы новостей оказались фотографии, которые были сделаны больше почти 20 лет назад талантливым фотографом Сергеем Сорокиным, который старался фотографировать все, что казалось интересным.

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