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Полицией в Красноярске задержаны двое криминальных курьеров, забравших свыше 1 млн рублей у пенсионеров

Сотрудники ОУР МУ МВД России «Красноярское» совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали двоих молодых людей 2004 и 2005 годов рождения, подозреваемых в причастности к телефонным мошенничествам.

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