Полицией в Красноярске задержаны двое криминальных курьеров, забравших свыше 1 млн рублей у пенсионеров

Сотрудники ОУР МУ МВД России «Красноярское» совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали двоих молодых людей 2004 и 2005 годов рождения, подозреваемых в причастности к телефонным мошенничествам.