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Роспотребнадзор изъял 90 тысяч нелегальных табачных изделий в 2025 году.

Роспотребнадзор изъял 90 тысяч нелегальных табачных изделий в 2025 году.

Роспотребнадзор изъял порядка 90 тысяч некачественных табачных изделий в 2025 году. Проведено более 291 тысячи инспекций.

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