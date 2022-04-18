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Поколение Z: сумеет ли Россия реализовать наследие СВО

Поколение Z: сумеет ли Россия реализовать наследие СВО

Кто-то может сказать, что в настоящий момент вести речь о каких-либо последствиях специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины и уж тем более о ее «наследии» преждевременно.

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