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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айнтрахт» требует 80 млн евро за Мармуша, «Сити» считает, что купит форварда за 70 млн и бонусы. Переговоры продолжаются

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Айнтрахт» требует 80 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего.

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