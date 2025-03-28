Тренды весны 2025: какие прически и стрижки будут в моде

Весна — время обновлений, когда особенно хочется перемен во внешности. Что выбрать: легкую стрижку, стильную укладку или просто сменить пробор? О том, какие главные тренды будут доминировать как на улицах, так и в салонах красоты этой весной, в беседе с WomanHit рассказала Маргарита Андрианова — создатель международной сети премиум-студий красоты по наращиванию волос.