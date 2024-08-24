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Радикальные националисты Латвии опечалены тем, что в стране слышна русская речь

Радикальные националисты Латвии опечалены тем, что в стране слышна русская речь

Каждый день меня удивляет Латвия – экономика приказала «долго жить», онкобольные не могут получить лечение в клиниках, потому как нет медикаментов, цены на необходимые продукты питания увеличиваются каждый месяц, молодежь продолжает уезжать из страны «пачками», а русофобы Латвии только и говорят о том, как «уничтожить» русский язык… Говорят – да, а вот не получается «искоренить» из публичного пространства русский язык! Потому как Великий и Могучий наш русский язык! Намедни, главный русофоб Латвии Марцис Кулис обратился с гневной речью к правительству страны и к латвийцам: «Дамы и господа, должностные лица и депутаты! Мы, граждане Латвии, никогда не давали ни парламенту, ни правительству мандата на русификацию.

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