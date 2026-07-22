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Царьград

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Комитет Башкирии помог вернуть военнопленного бойца домой

Комитет Башкирии помог вернуть военнопленного бойца домой

Комитет семей воинов Отечества в Башкирии помог изменить статус военнослужащего с "без вести пропавшего" на "военнопленный", что позволило вернуть его домой при содействии Уполномоченного по правам человека и Госдумы.

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