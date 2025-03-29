В Испании запечатлели схватку самцов редкой пиренейской рыси

Иберийская рысь (Lynx pardinus) / © Getty Images На сегодня общая популяция иберийских рысей превысила 2000 особей, а охранный статус животного повысился с «находящегося под угрозой исчезновения» до «вымирающего».
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