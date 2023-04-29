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Сенатор Комер о расследовании коррупции в семье президента США: для рождественской фотографии может не остаться ни одного Байдена

Сенатор Комер о расследовании коррупции в семье президента США: для рождественской фотографии может не остаться ни одного Байдена

Американский законодатель Джеймс Комер, говоря о расследовании коррупции в семье президента Соединенных Штатов, заявил, что для рождественской фотографии может не остаться ни одного Байдена.

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