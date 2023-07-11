Путин провел встречу с Пригожиным и бойцами "Вагнер" в Кремле

Ну,вот с этого надо было сразу начинать реорганизацию,а не принимать волюнтаристкие решения,тогда и мятежа бы не случилось.А наши продажные волки от СМИ,набросились всей стаей на человека увешанного звёздами героя,заслуженными в боях, и давай ездить на этой теме,зарабатывая лёгкое бабло, дурачье от пера.

Сергей Гурьев

Хорошо, что состоялось примирение. Да, погибли лётчики. Но у них работа такая. Я тоже могу на работе погибнуть в любую минуту. Зато какой театр возможных действий и задейственности ЧВК открывается! И государство как бы ни при чем будет. Опальный Пригожин, восхваленный аж Госдепом, снова что-то учудил... Интернет пропал? Газ из Норвегии на континент не дошел? А при чем здесь Россия? Оружие (спецтехника) ведь у Пригожина забрали по описи МО...