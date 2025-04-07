Житель Алтая сфотографировал банковскую карту подруги и провернул операцию по выводу денег

Для этого он подключил свою возлюбленную, которая ранее обманула семь односельчан В Алтайском крае 40-летнего жителя одного из сел Хабарского района будут судить за кражу денег с банковского счета, сообщает региональное МВД.
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