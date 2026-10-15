За январь–сентябрь 2026 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2,83 млн кв. м жилья. Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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