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Пять подростков изнасиловали девятилетнюю девочку в поле у школы

Пять подростков изнасиловали девятилетнюю девочку в поле у школы

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш пятеро подростков стали фигурантами уголовного дела о групповом изнасиловании девятилетней девочки, над которой они надругались около школы, сообщили 1 августа в издании The Times of India.

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