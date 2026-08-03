Пять подростков изнасиловали девятилетнюю девочку в поле у школы

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш пятеро подростков стали фигурантами уголовного дела о групповом изнасиловании девятилетней девочки, над которой они надругались около школы, сообщили 1 августа в издании The Times of India.
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