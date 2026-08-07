МРОТ в России готовятся поднять. Госдума озвучила шокирующе цифры

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей.Депутаты КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным направили в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей с 1 января 2027 года.