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Царьград

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МРОТ в России готовятся поднять. Госдума озвучила шокирующе цифры

МРОТ в России готовятся поднять. Госдума озвучила шокирующе цифры

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей.Депутаты КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным направили в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей с 1 января 2027 года.

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