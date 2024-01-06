Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    дык, разнесите в хлам банк  укрорейха и бабло не куда будет переводитьСлуцкий прокоммен...
  • Лев Добрый
    Бог решил прибрать к себе убийцу украинского народа? 🤠👍👈😜🗡️Глава Пентагона п...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, но Слуцкому можно было сказать и резче: Например, страны которые пойдут на такой шаг, получат мощнейший ра...Слуцкий прокоммен...

Нефть по 150 долларов, конец капитализма США, "эпидемия" ожирения и другие предсказания западных аналитиков на 2024 год

Нефть по 150 долларов, конец капитализма США, "эпидемия" ожирения и другие предсказания западных аналитиков на 2024 год

3 дня назад 568 прочитали Новый 2024 год только начался, а значит, самое время сделать прогнозы и даже предсказания о том, как этот год пройдет в разных отраслях по всему миру и что вообще может произойти в мире за этот високосный год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай.                                                                             Астролог Левин в своем интервью кроме всего прочего, сказал что во второй половине 2024 года у России появятся деньги, откуда не понятно но возможно от повышения цен на нефть.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх