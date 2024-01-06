Нефть по 150 долларов, конец капитализма США, "эпидемия" ожирения и другие предсказания западных аналитиков на 2024 год

3 дня назад 568 прочитали Новый 2024 год только начался, а значит, самое время сделать прогнозы и даже предсказания о том, как этот год пройдет в разных отраслях по всему миру и что вообще может произойти в мире за этот високосный год.
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