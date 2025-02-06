Два майора: Есть субъективные размышления о том, что в связи с неизменностью главной военной лошадки (хотя глава ведомства всё же был заменён), происходят такие события как:

Есть субъективные размышления о том, что в связи с неизменностью главной военной лошадки (хотя глава ведомства всё же был заменён), происходят такие события как:Новоегоровка (нам сообщают о все же прибывшей проверке)Северское направление Курская область По последнему пункту главная военная лошадка … .