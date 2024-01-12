PNAS: Нейросети не распознают тривиальные грамматические ошибки

Ученые из Университета Ровиры и Вирхилия и Барселонского университета установили, что самые лучшие системы искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей серьезно уступают людям в выявлении грамматических ошибок в тексте.
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