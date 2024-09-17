На Западе отметили успехи нового российского наступления в ДНР

Подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей.
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