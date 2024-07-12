Отказ от сливочного масла в пользу растительных масел полезно для сердца Европейские эксперты утверждают, что отказ от животных жиров, таких как сливочное масло, и замена их растительными маслами, например, оливковым или ореховым, благоприятно сказывается на здоровье сердца.