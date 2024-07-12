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Отказ от сливочного масла в пользу растительных масел полезно для сердца

Отказ от сливочного масла в пользу растительных масел полезно для сердца

Отказ от сливочного масла в пользу растительных масел полезно для сердца Европейские эксперты утверждают, что отказ от животных жиров, таких как сливочное масло, и замена их растительными маслами, например, оливковым или ореховым, благоприятно сказывается на здоровье сердца.

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