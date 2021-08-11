Самые могучие в небе: в России отмечают День Военно-воздушных сил

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). Почему избран именно этот день? Да потому, что 12 августа 1912 года указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.
12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). Почему избран именно этот день? Да потому, что 12 августа 1912 года указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.
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