Комсомольская правда

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Самые могучие в небе: в России отмечают День Военно-воздушных сил

Самые могучие в небе: в России отмечают День Военно-воздушных сил

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС). Почему избран именно этот день? Да потому, что 12 августа 1912 года указом императора Николая II в стране был сформирован штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.

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