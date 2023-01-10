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Российская армия ударила по украинским карателям в Херсоне

Российская армия ударила по украинским карателям в Херсоне

Армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по Херсону. В результате атак вооруженные формирования Украины понесли большие потери.

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