Ценный "клад" разнюхала собака рядом с исправительной колонией Уссурийска

Служебный пес помог сотрудникам ИК-41 в Уссурийске обнаружить схрон с сотовыми телефонами. Все запрещенные предметы изъяты, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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